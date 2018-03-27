Последнее обновление: 27.03.2018 17:05

"Нафтогаз" и "Газпром" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался", - сказал он.

"Кроме того, "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту - апелляция по этому делу будет подана до конца марта", - еще раз подтвердил зампред "Газпрома", которого цитируют российские СМИ.

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