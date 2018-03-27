H&M продолжит снижать цены после падения квартальной прибыли

Шведский ритейлер модной одежды H&M предупредил во вторник, что продолжит снижать цены во втором квартале в связи с высоким уровнем товарных запасов, отчитавшись о падении прибыли на 61 процент в первом квартале.

Доналоговая прибыль H&M за три месяца, завершившиеся 28 февраля, сократилась до 1,26 миллиарда шведских крон ($154 миллиона), лишь немного не дотянув до усредненного прогноза аналитиков, опрошенных Reuters, на уровне 1,29 миллиарда крон. Компания получила единовременный доход в размере 399 миллионов крон, обусловленный изменениями в налоговом законодательстве США, что благоприятно сказалось на прибыли.

Акции H&M, второго крупнейшего в мире ритейлера одежды, подешевели на 5,5 процента после публикации результатов.

Компания сообщила, что объем товарных запасов увеличился сильнее, чем ожидалось в первом квартале - на 7 процентов, что, в частности, связано со слабыми показателями продаж.

Это “приведет к более существенному снижению цен во втором квартале” по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении.

Тем не менее H&M оставила в силе годовой прогноз, представленный в феврале, который предусматривает рост онлайн-продаж, увеличение продаж новых брендов более чем на 25 процентов, а также улучшение результатов по сравнению с прошлым годом.