Последнее обновление: 27.03.2018 17:05

Парламент Словакии утвердил новое правительство

Парламент Словакии утвердил новое правительство через месяц после громкого убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка, которое повлекло массовые протесты и привело к отставке премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

За новое правительство проголосовал 81 из 150 депутатов.

Новый премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини пообещал придерживаться проевропейского и пронатовского курса страны.

В новом словацком правительстве были заменены шесть министров и доданы два новых человека, которые раньше не занимали должности в правительстве.

Новое правительство также утвердило программу своего предшественника, включая сбалансирование бюджета в 2020 году.

Как известно, 15 марта президент Словакии Андрей Киска принял заявление об отставке премьер-министра Роберта Фицо на фоне громкого убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и поручил вице-премьер-министру Петеру Пеллегрини сформировать новое правительство.

25 февраля в доме в селе Велька-Мача недалеко от Братиславы были выявлены тела застреленных 27-летнего журналиста Яна Куцяка и его подруги Мартины Кушнировой.

Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность Куцяка.

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