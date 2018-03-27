Россия расширила перечень пунктов пропуска, через которые грузы могут проходить по книжкам МДП.

Как сообщает ЕЭК, с 14 апреля ввозить товары в Россию с использованием книжек международных дорожных перевозок (МДП) можно будет через три дополнительных многосторонних автомобильных пункта пропуска: Брусничное, Нехотеевка, Троебортное. Соответствующий приказ приняло Министерство финансов Российской Федерации.

Книжка МДП — документ таможенного транзита, дающий право перевозить грузы через границы государств в опломбированных таможней автомобилях или контейнерах с упрощением таможенных процедур.

Принятая мера позволит предпринимателям существенно снизить свои трудовые и материальные затраты и в целом улучшить логистику перевозки грузов. Особенно чувствительным был вопрос для казахстанских и кыргызстанских международных перевозчиков.

В октябре 2017 года невозможность провозить грузы через упомянутые пункты пропуска Евразийский межправительственный совет признал ограничением и включил в «дорожную карту».

«Решение Российской Федерации свидетельствует о желании укрепить транзитный потенциал ЕАЭС в международном транзитном грузообороте и подтверждает заданные ею в рамках действующего председательства в органах ЕАЭС ориентиры на устранение препятствий, которые мешают формированию единого экономического пространства, - говорится в сообщении ЕЭК.