Последнее обновление: 27.03.2018 17:05

Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 года

Исландия объявила дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года, сообщил в понедельник МИД Исландии.

"Исландское правительство в знак солидарности с Великобританией, ее союзниками и партнерами присоединяется к совместной реакции на химическую атаку в Солсбери. Весь двусторонний диалог на высшем уровне с Россией на сегодняшний день приостановлен. Также лидеры Исландии не будут присутствовать на Чемпионате мира в России в этом году", - говорится в сообщении МИД в "Твиттер".

Ранее, после отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут на Чемпионат мира по футболу, который состоится в России летом. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.

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