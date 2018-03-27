Twitter ввел запрет на рекламу криптовалют

Американская интернет-компания Twitter сообщила, что со вторника начнет вводить запрет на рекламу криптовают вслед за аналогичным решением Google и Facebook, сообщил агентству Reuters представитель компании.

Запрет коснется рекламы ICO (первичного публичного размещения токенов), а также продажи виртуальных валют. Новая политика также коснется рекламы криптовалютных бирж и услуг криптокошельков, но только если они не будут являться публичными компаниями с листингом на определенных крупных фондовых площадках или криптобиржами, регулирующимися японским государством.

Политика запрета рекламы криптовалют будет развернута полностью в течение месяца, уточнил Twitter.

Ранее такое же решение приняли другие крупные американские интернет-компании. Так, социальная сеть Facebook уже запретила в конце января рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с "вводящей в заблуждение" рекламой.

Компания Google также сообщала, что с лета введет у себя запрет на рекламу виртуальных валют и сопутствующих услуг, в том числе ICO, обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле.