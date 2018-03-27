Более 20 стран объявили о высылке российских дипломатов

К вечеру понедельника 22 государства объявили о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

Решение о выдворении российских дипломатов приняли 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия и Украина.

Так, власти ФРГ решили выслать четырех российских дипломатов, Франция аналогичным образом выдворяет четырех дипломатов, Италия - двух дипломатов, Нидерланды - двух дипломатов, Дания - двух дипломатов, Испания - двух дипломатов, Швеция - одного дипломата, Финляндия - одного дипломата, Венгрия - одного дипломата. Чехия высылает трех российских дипломатов, а власти Польши пообещали выслать четырех дипломатов. Также одного дипломата выдворяет Хорватия, а еще одного Румыния.

В свою очередь Литва решила выслать трех российских дипломатов. Кроме этого, Латвия приняла решение о высылке второго секретаря российского посольства, а Эстония высылает атташе посольства Российской Федерации по обороне.

Таким образом, с территории государств ЕС высылаются 33 российских дипломата.

В свою очередь администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. При этом представитель госдепа Хизэр Нойерт подчеркнула, что 12 человек являются оперативными сотрудниками российской разведки.

Канада также сообщила о высылке четырех дипломатов РФ. Также о высылке двух российских дипломатов объявили в МИД Албании, одного - в МИД Норвегии и еще одного - в МИД Македонии.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о выдворении 13 российских дипломатов.

Также вчера иностранные государства заявили о выдворении всего 114 российских дипломатов. Ранее британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов.

С учетом мер Лондона, таким образом, с начала расследования инцидента с отравлением с С.Скрипаля, зарубежные государства заявили о выдворении 137 российских дипломатов.

Власти Ирландии, тем не менее, пока что заявляли лишь о намерении рассмотреть возможность высылки российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

О намерении выслать из страны двух российских дипломатов объявило и правительство Австралии в знак солидарности с Великобританией. По данным АР, в совместном заявлении премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп отмечается, что якобы два российских дипломата являются незаявленными сотрудниками разведки и им дается 7 дней, чтобы покинуть страну.