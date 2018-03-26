США закрывают генконсульство России в Сиэтле

США решили выслать 60 сотрудников российских дипмиссий и закрыть генконсульство России в Сиэтле в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Об этом заявил представитель Белого дома, сообщает Reuters.

В частности, из США будут высланы 48 сотрудников российской дипмиссии и еще 12 членов постпредства России при ООН. В субботу, 24 марта, стало известно о том, что администрация президента США Дональда Трампа готовится выслать «десятки» российских дипломатов из страны, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Тем временем Дания высылает двух российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом, по данным газеты Politiken, в понедельник на пресс-конференции объявил глава датского МИД Андерс Самуэльсен.

"Сегодня мы, как и ряд других стран ЕС и государств за пределами Евросоюза, решили выслать российских дипломатов. Сегодня российский посол был проинформирован, что Дания высылает двух российских дипломатов", - сказал он.

Нидерланды намерены выслать двух российских дипломатов, а Чехия - троих "под прикрытием".

Италия объявила о высылке двух российских дипломатов, Финляндия вышлет одного российского дипломата, а Румыния - одного российского дипломата из посольства в Бухаресте из-за отравления в Солсбери.

Власти Литвы также приняли решение выслать из страны троих российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, написал в понедельник в своем Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Эстония вышлет из страны военного атташе посольства России, Франция выдворит четырех российских дипломатов, Латвия - одного российского дипломата.

По информации украинских СМИ, власти Украины приняли решение выслать 13 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

Канада высылает 4-х российских дипломатов из солидарности с Британией.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник объявил, что решение о высылке российских дипломатов на фоне расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери приняли 14 европейских стран.

"Вслед за решением Евросовета на прошлой неделе сегодня четырнадцать стран-членов ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Д.Туск не уточнил, какие именно страны приняли решение о высылке дипломатов.

Также глава Евросовета подчеркнул, что Евросоюз не исключает принятия новых мер в отношении России. "Дополнительные меры (в связи с "делом Скрипаля") не исключаются в ближайшие дни и недели", - предупредил он.

Лидеры ЕС 22 марта выразили поддержку Великобритании в связи с "делом Скрипаля", согласившись с оценкой Лондона о том, что Россия с "очень высокой степенью вероятности" несет ответственность за нападение с применением нервнопаралитического вещества. Главы стран-членов ЕС обещали главе правительства Великобритании Терезе Мэй всестороннюю поддержку в выяснении подробностей нападения и согласовании дальнейших шагов.