Терпение по отношению к Путину на исходе после отравления Скрипаля - Минобороны Британии

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сказал в понедельник, что мир объединился вокруг позиции Лондона относительно отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и что терпение по отношению к президенту РФ Владимиру Путину на исходе.

Британия обвиняет Россию в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом, заручившись поддержкой НАТО и Евросоюза. Кремль отрицает обвинения и говорит, что Британия проводит антироссийскую кампанию.

В ходе визита в Эстонию Уильямсон сказал, что поддержка позиции Британии “сама по себе является поражением для президента Путина”.

“Терпение мира по отношению к президенту Путину и его действиям уже на исходе, и то, что и страны-члены НАТО, и страны Евросоюза выразили поддержку Соединенному Королевству... Я на самом деле думаю, что это самый лучший ответ, на который мы могли рассчитывать”, - сказал он журналистам.

“Их (Кремля) намерение, их цель - разделить нас, но мы видим, что мир объединяется вокруг позиции Британии и это само по себе большая победа, это посылает необычайно значимый сигнал Кремлю и президенту Путину”.

Страны-члены ЕС в пятницу договорились принять дополнительные меры против России из-за отравления Скрипаля.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность высылки некоторого количества российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, сказал в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.