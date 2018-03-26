S&P подтвердило кредитный рейтинг Латвии с "позитивным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Латвии по долгосрочным обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "A-".

Прогноз рейтинга сохранен "позитивным", говорится в сообщении агентства.

S&P прогнозирует, что в период 2018-2021 годов рост латвийской экономики составит в среднем 3% в год за счет увеличения инвестиций и в условиях благоприятной внешней среды.

Страновой рейтинг поддерживается в основном сильной фискальной позицией государства, считают аналитики агентства. Объем долговых обязательств Латвии, который близок к 30% внутреннего валового продукта (ВВП), - один из самых низких в ЕС и продолжат сокращаться.

S&P считает, что ликвидация ABLV Bank не вызовет фискальных расходов латвийского правительства, а влияние этого процесса на экономику государства, скорее всего, будет ограниченным. Согласно пресс-релизу, события вокруг ABLV Bank вызывают главным образом репутационные риски в связи с моделью бизнеса латвийских банков в отношении обслуживания клиентов-нерезидентов. Агентство ожидает, что, с учетом снижения доверия и возможного ужесточения нормативного регулирования, объем иностранных вкладов в государственной финансовой системе, по всей вероятности, продолжит уменьшаться.

Рейтинг Латвии может быть повышен, если рост экономики превысит прогнозы, способствуя более быстрому сокращению долговых обязательств относительно ВВП, а также если улучшится платежный баланс Латвии.