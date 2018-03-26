Польша высылает российских дипломатов

МИД Польши проинформировал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева о своем решении по вопросу высылки российских дипломатов.

Ранее стало известно, что глава российской дипмиссии был вызван в польский МИД.

"Решение принято. Об этом проинформирует польская сторона", - пояснил посол журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли высланы из Польши российские дипломаты.

Между тем послы России сразу в четырех государствах вызваны в Министерства иностранных дел, сообщают агентства.

Так, послы России в Латвии, Литве и Эстонии вызваны во внешнеполитические ведомства этих республик, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее британская газета The Times сообщала, что до 20 европейских стран готовятся выдворить российских дипломатов в качестве ответа на отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Скрипаль был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», заявляла премьер-министр Британии Тереза Мэй.

По данным CNN, среди стран, готовых к выдворению российских дипломатов, — Германия, Франция, Дания, Латвия, Эстония, Чехия, Нидер​ланды, Болгария, Ирландия. Предполагалось, что раунд выдворений начнется в понедельник, 26 марта.