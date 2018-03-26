В Африке создают крупнейшую в мире зону свободной торговли

Страны Африки сделали шаг для превращения континента в единую свободную экономическую зону.

Представители 44 стран Африканского Союза поставили свои подписи под документом Continental Free Trade Area.

Учитывая количество участников и совокупное население стран, CFTA может стать крупнейшей в мире зоной свободной торговли.

Переговоры по соглашению продолжались около двух лет.

Для создания зоны свободной торговли соглашение предстоит ратифицировать на национальном уровне всеми странами-подписантами.

Помешать созданию зоны свободной торговли может то, что среди подписантов пока нет крупнейших экономик континента - ЮАР и Нигерии, а также ряда еще 9 стран Африканского Союза.

Руководство Африканского Союза рассчитывает на присоединение остальных стран континента к соглашению в дальнейшем. Если членами CFTA станут все 55 стран континента, это будет знаменовать появление в мире нового единого рынка с совокупным ВВП более чем в 2 млрд евро и населением в 1,2 млрд человек.

До сих пор на торговлю внутри континента приходилось лишь 16% общего объема торговли стран-членов Африки. В Африканском Союзе это объясняют прежде всего крайне высокими таможенными пошлинами многих стран на экспорт в другие страны Африки, которые отчасти превышают пошлины на торговлю со странами других регионов мира.

Эксперты приводят и другие причины - нехватку соответствующей инфраструктуры внутри континента и уже существующие региональные зоны свободной торговли.