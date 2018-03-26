Спецслужбы Литвы назвали Россию главной угрозой нацбезопасности

Россия в 2017 году стремилась придать позитивную динамику отношениям с западными государствами, однако по-прежнему хочет "доминировать в области собственных интересов" в балтийском регионе и является основной угрозой для национальной безопасности Литвы, считают спецслужбы республики.

"Основная угроза национальной безопасности Литвы возникает в связи с агрессивными намерениями и действиями России", - говорится в отчете об угрозах для нацбезопасности Литвы, подготовленного департаментом по национальной безопасности и второго департамента оперативных служб при Минобороны республики.

И хотя в 2017 году РФ пыталась придать позитивную динамику отношениям с западными государствами, ее стратегические цели остались прежними — "изменить глобальный баланс сил и доминировать в области собственных интересов, включая балтийский регион". Вместе с тем добавляется, что дислоцированные в Литве ВС НАТО уменьшают возможность использования военной силы России против балтийских государств.

В отчете отмечается также, что самой большой угрозой Литва считает российские разведывательные службы, которые собирают информацию о внутренней, внешней, экономической, оборонной политике республики.

"Российские разведывательные службы особенно интересуют президентские выборы 2019 года", - подчеркивают авторы доклада.

По их словам, большая часть зафиксированных враждебных действий в кибернетической сфере в прошлом году была связана с РФ. Также в документе затронут вопрос строительства Белорусской АЭС.

"Беларусь с российской корпорацией "Росатом" ускоряют процесс строительства БелАЭС, не придерживаясь международных стандартов ядерной безопасности",- говорится в отчете. Основными угрозами информационной политики в Литве спецслужбы считают интернет-порталы sputniknews.lt и baltnews.lt.

Отчет об угрозах национальной безопасности публикуется в Литве с 2015 года.