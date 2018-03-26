Последнее обновление: 26.03.2018 10:22

В Китае разрабатывают самолет, похожий на пчелу

Инженеры из китайского НИИ ракетных технологий CALT разрабатывают летательный аппарат изменяемой конфигурации, вдохновившись строением пчел.

Ученых вдохновило строение брюшка пчелы, которое позволяет насекомым свободно сгибаться и контролировать направление полета, сообщает агентство Синьхуа.

По словам конструктора CALT Ху Готуна, аэрокосмический летательный аппарат, который будет вылетать за пределы атмосферы, при обратном вхождении в атмосферу будет временно переходить в режим инерционного парения.

"Мы черпали вдохновение в строении брюшка пчел, которое позволяет им свободно сгибаться и контролировать направление полета", - рассказал Ху Готунь.

На основании гибкого строения пчелиного брюшка специалисты CALT разработали для самолета носовой обтекатель, который меняется на разных стадиях полета. В ходе испытаний они обнаружили, что изменяющийся носовой обтекатель позволяет снизить аэродинамическое сопротивление более чем на 20 процентов.

"Снижение аэродинамического сопротивления позволяет повысить эффективность использования топлива, что в свою очередь имеет большое значение для коммерческого аэрокосмического рынка", - отметил Ху Готунь.

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