Парламент Грузии одобрил поправки в конституцию страны

Парламент Грузии на пленарном заседании в пятницу большинством голосов принял в третьем, окончательном чтении поправки в конституцию страны, процесс голосования транслировал сайт парламента.

Новую конституцию, которая предусматривает переход к парламентской форме правления страны, парламент Грузии большинством голосов принял в сентябре прошлого года. Поправки, которые основаны на рекомендациях Венецианской комиссии, президента и оппозиции, уже были приняты ранее в двух чтениях.

Поправки подразумевают ряд изменений, основные — правила распределения мест в парламенте по итогам выборов, допуск политических блоков на парламентские выборы 2020 года и запрет на лишение грузинского гражданства.

"В поддержку проголосовали 115 депутатов, никто не против. Законопроект принят. Спасибо коллеги за поддержку, этим завершился очень трудный и долгий конституционный процесс, в результате которого мы получили европейского типа конституцию", - заявил спикер парламента Ираклий Кобахидзе на заседании.

Согласно новым поправкам, на парламентских выборах 2020 года будет возможно создание избирательных блоков. Законопроект также предусматривает отмену "системы бонусов" при распределении мест в парламенте, которую хотели реализовать с 2024 года. Это означает, что система распределения мест в парламенте по итогам парламентских выборов, при которой победившая партия получает большинство нераспределенных мест в парламенте, будет упразднена. Теперь депутатские мандаты будут распределяться между всеми партиями, преодолевшими барьер, поровну. При этом проходной барьер на парламентских выборах 2020 года составит 3%.

Принятая в сентябре 2017 году обновленная конституция, как уже известно, предусматривает значительное изменение системы президентских выборов: президента после 2018 года больше не будет избирать народ, а 300 делегатов. Следовательно, поправки подразумевают и изменения терминологии в новой системе выборов — термин "выборщик" будет заменен на термин "член избирательной коллегии".

Что касается гражданства, то ранее действовало правило, согласно которого гражданин Грузии, при получении им паспорта другой страны, лишался грузинского, либо у него был выбор – подать заявление на получение двойного гражданства в виде исключения. Новые поправки обеспечат возможность иметь двойное гражданство, без лишения грузинского. В ходе работы над проектом изменений в конституцию была учтена инициатива независимого депутата Саломэ Зурабишвили, которая ранее занимала пост главы МИД. Закон о лишении грузинского гражданства несколько лет назад коснулся и бывшего президента Михаила Саакашвили после того, как президент Украины Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство в 2015 году.

Новые изменения начнут действовать сразу после вступления в силу поправок.