Трамп временно освободил от пошлин на сталь и алюминий 6 стран и весь ЕС

Президент США Дональд Трамп в четверг отложил вступление в силу пошлин на импорт стали и алюминия для продукции шести государств, включая Канаду и Мексику, а также для Евросоюза.

Трамп сказал, что отложит вступление в силу пошлин на импорт металлов из Аргентины, Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Канады, Мексики и ЕС - крупнейшего торгового партнера США - до 1 мая 2018 года на фоне продолжения обсуждений, следует из президентского указа, опубликованного в четверг.

После 1 мая Трамп в зависимости от результатов переговоров решит, стоит ли вывести эти страны из-под действия тарифов на постоянной основе, заявил Белый дом.

Пошлины в 25 процентов на импорт стали и в 10 процентов на импорт алюминия, преимущественно нацеленные на ограничение китайского импорта, вступили в силу в пятницу.

“Я пришел к выводу, что необходимым и подходящим способом борьбы с угрозой национальной безопасности, представляемой импортом стальной продукции из этих стран, является продолжение этих обсуждений и вывод стальной продукции этих стран из-под действия пошлин, по крайней мере на данный момент”, - говорится в указе Трампа, опубликованном Белым домом.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее предупредила, что ЕС даст решительный ответ, если США не выведут из-под действия пошлин европейскую продукцию.

Еврокомиссия предлагала оспорить американские пошлины во Всемирной торговой организации (ВТО).

Трамп ранее говорил, что Канада и Мексика, которые ведут с США переговоры о Североамериканском соглашении о свободной торговле (NAFTA), будут выведены из-под действия тарифов лишь при успешном пересмотре торгового пакта.