МВФ выражает обеспокоенность в связи с накоплением задолженности беднейшими странами мира

В Международном валютном фонде (МВФ) обеспокоены темпами роста долговой нагрузки беднейших стран.

Как говорится в исследовании МВФ, такие темы вызывают беспокойство и создают опасность долгового кризиса.

С 2013 года медианный показатель соотношения госдолга и ВВП в странах с низким уровнем доходов вырос на 13 процентных пунктов и достиг 47% в 2017 году, согласно подсчетам фонда.

Доля беднейших развивающихся стран, испытывающих серьезные проблемы в связи с высокой задолженностью, увеличилась до 40% - почти вдвое за 5 лет (21% в 2013 году).

За эти же 5 лет бюджетные дефициты выросли почти на 75% в рассматриваемой МВФ группе стран. В половине случаев рост дефицита сопровождался снижением инвестиций, то есть привлекаемые финансовые средства не шли на повышение производительности и не приносили пользы экономике.

Совет управляющих МВФ выразил серьезные опасения в связи с накоплением задолженности странами, которые с трудом могут ее обслуживать. Кроме того, как отмечают авторы исследования, снижается эффективность таких инструментов, как соглашения Парижского клуба кредиторов, поскольку у развивающихся появляются новые источники финансирования. Многие из этих стран, включая Таджикистан и Ирак, выходят на мировые долговые рынки, и инвесторы, уставшие от нескольких лет низкой доходности, охотно скупают такие бумаги, несмотря на риски.