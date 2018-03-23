Проправительственный концерн купит крупнейший медиахолдинг Турции

Концерн Demiroren, возглавляемый сторонниками турецкого президента Реджепа Эрдогана, начал переговоры о покупке крупнейшего в стране медиахолдинга Dogan.

Правозащитники и борцы за свободу слова отмечают усиление давления на средства массовой информации с момента Турецкого военного путча в 2016 году. Они обеспокоены возможным переходом немногих критически настроенных изданий, включая качественную ежедневную газету Hürriyet, под влияние корпорации, которая открыто поддерживает действующий режим. Особенные опасения эта перемена вызывает в контексте муниципальных и президентских выборов в 2019 году, пишет RFI.

В 2009 году в результате судебного конфликта медиахолдинг Dogan был вынужден продать два издания концерну Demiroren, который уже владеет рядом проправительственных СМИ. Если еще и Hürriyet «передет в собственность компании, поддерживающей режим Эрдогана, 90% средств массовой информации в Турции будут контролироваться государством», - приводит агентство France-Presse слова журналиста одного из изданий холдинга Dogan. По его мнению, смена владельца приведет к «отсутствию плюрализма и полной нетерпимости к инакомыслию».

В рейтинге организации «Репортеры без границ» Турция находится на 155 месте из 180 стран по уровню свободы средств массовой информации.