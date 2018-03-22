Последнее обновление: 22.03.2018 18:07

Литва допустила высылку сотрудников разведки России под дипприкрытием

Литва рассматривает возможность высылки из страны сотрудников российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Об этом рассказала глава государства Даля Грибаускайте.

Отвечая на вопрос о возможном ответе Литвы на «дело Скрипаля», Грибаускайте заявила: «Средства могут быть различные, в том числе и высылка из Литвы отдельных идентифицированных нами сотрудников разведки, а также расширение списка Магнитского», передает Delphi.

В четверг, 22 марта, Bloomberg узнал о планах Великобритании добиться от союзников в Европе, чтобы те последовали ее примеру и объявили о высылке российских дипломатов из стран ЕС.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта попали в больницу британского города Солсбери с отравлением. Правительство Великобритании считает, что против них применили разработанное в России нервно-паралитическое вещество «Новичок», и ответственность за случившееся несет Россия.

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