Новый срок Путина помогут оплатить население и бизнес

Российские власти ищут деньги на финансирование предвыборных обещаний президента Владимира Путина, который посулил рост расходов на дороги, образование и медицину, но не сообщил, где искать средства.

Спустя несколько дней после выборов чиновники возобновили обсуждение повышения налогов для населения и бизнеса.

Власти думают увеличить подоходный налог до 15 процентов, ввести торговый сбор в 4 процента, отменить 10-процентную льготную ставку НДС для социальных товаров, увеличить НДС до 22 процентов в обмен на снижение страховых взносов, сказали Рейтер на условиях анонимности два правительственных чиновника и источник, близкий к Кремлю.

Консенсуса нет, решение будет принимать президент, говорят они.

Накануне премьер Дмитрий Медведев провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались налоговые инициативы. В условиях задач, которые вытекают из послания президента, налоговой системе РФ действительно нужна определенная настройка, сказал Медведев в открытой части совещания.

Экономическую часть послания парламентариям и населению за две недели до выборов Путин посвятил раздаче денег, но не стал подробно говорить об источниках, отправив экономистов гадать, кто за это заплатит.

Три источника сказали, что помощник президента РФ Андрей Белоусов предлагает повысить подоходный налог до 15 с 13 процентов. Двое из них также добавили, что в числе предложений Белоусова - ввести торговый сбор с оборота на уровне 4 процентов.

Белоусов не был доступен для комментария.

Вопрос повышения НДФЛ обсуждается, но каких-либо решений не принималось, сказал в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил повышение НДФЛ, назвав разницу между обсуждаемым уровнем 15 процентов и ставкой налога 13 процентов не драматичной.

“Ставка НДФЛ в 13 процентов - это не фетиш. Не думаю, что разница между 13 процентами и 15 процентами такова, что люди все побегут из страны”, - цитирует Дворковича Интерфакс.

По оценкам чиновников, повышение подоходного налога до 15 процентов без введения необлагаемого минимума даст в бюджет около 500-600 миллиардов рублей, торговый сбор 4 процента - около 1,3-1,4 триллиона рублей.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНФИНА

У Минфина свое видение. Ведомство Антона Силуанова предлагает отменить 10-процентную льготную ставку НДС на продукты питания и лекарства, направив больше половины из полученных около 500 миллиардов рублей доходов на новое пособие для нуждающихся и обеспечение лекарствами по отдельным видам заболеваний, а оставшееся - пустить в общий котел, в частности, на инфраструктуру, сказали два источника в правительстве.

Кроме того, Минфин продвигает предложенную год назад идею налогового маневра, предусматривающего снижение страховых взносов до 22 процентов с 30 с одновременным повышением НДС до 22 процентов с 18 или введением того же торгового сбора в размере 4 процентов, сказали два источника.

Минфин отказался от комментариев в ответ на просьбу Рейтер.

Российские власти в 2016 году начали активно обсуждать налоговые идеи, в числе которых был налоговый маневр Минфина, а также повышение ставки подоходного налога или введение прогрессивной шкалы, однако после критики Путина приостановили публичные дискуссии до окончания президентских выборов.

В четверг на встрече с Путиным министр финансов обсудил тему налогов, сообщив президенту, что “в целом налоговое бремя не будет увеличено”.

“Мы готовим сейчас предложения в области налогов, которые позволят увеличить собственную ресурсную базу предприятий, увеличив прибыль предприятий и тем самым создав источники для инвестиций. Такие предложения у нас будут обсуждаться в ближайшее время в правительстве”, - сказал Силуанов.

“УЖЕСТОЧЕНИЕ УЖЕ ПРОИСХОДИТ”

Глава Ассоциации независимых пенсионных фондов и бывший замминистра экономики Сергей Беляков говорит, что уверен в увеличении налогов в России: “Либо на население, либо на бизнес, либо будет как-то изменен порядок исчисления налоговой базы без увеличения ставок. Правительству в любом случае придется решать задачу дополнительных поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет. Потребности растут быстрее, чем возможности”.

“Ужесточение фискальной политики уже происходит - темпы роста налоговых сборов выше темпов роста экономики - и происходит одновременно с увеличением доли теневого сектора. Доходы населения не растут, рентабельность бизнеса тоже. Количество банкротств растет. Если налоговая и регуляторная нагрузка вырастут еще, то экономика еще больше съежится, а теневой сектор вырастет”, - говорит Беляков.

То, что Путин в послании предпочел не говорить об источниках финансирования, свидетельствует о том, что они будут непопулярными, сказал главный экономист БКС Владимир Тихомиров:

“А это, скорее всего, означает, что финансирование всех этих идей будет осуществляться в значительной степени за счет населения, прямо или косвенно. Прямо - это за счет того же самого повышения пенсионного возраста, а также роста налогообложения населения”.

Белоусов говорил на прошлой неделе, что реализация поручений Путина потребует расходов в размере 1,5 процента ВВП до 2024 года, которые на две трети будут профинансированы за счет ускорения экономического роста, остальное - за счет экономии.