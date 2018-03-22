Новым премьер-министром Словакии стал Петер Пеллегрини

Президент Словакии Андрей Киска в четверг, 22 марта, назначил новым премьер-министром страны Петера Пеллегрини.

Он заменит на посту Роберта Фицо, который подал в отставку на фоне политического кризиса, разразившегося в стране после убийства журналиста Яна Куцияка.

Фицо согласился уйти в отставку при условии, что возглавляемая им партия "Направление - социальная демократия" получит право выдвинуть кандидата на пост премьер-министра. По мнению депутатов, назначение Пеллегрини способствует преодолению политического кризиса. Также представители партии выдвинули на пост министра внутренних дел Томаша Друцкера. Его назначение обеспечит независимое расследование убийства, считают в партии.

Ян Куцияк и его подруга Мартина Куснирова были застрелены в доме журналиста в конце февраля. Куцияк расследовал влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрагета" на правительство Словакии. В одном из своих последних материалов Куцияк обвинил приближенных Роберта Фицо в тесных связях с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Глава правительства Словакии отверг обвинения, заявив, что оппозиция использует убийство журналиста как средство политического давления.

Два помощника премьер-министра, чьи имена фигурировали в расследовании, покинули свои посты. В отставку также подал министр культуры Марек Мадарич, ведомство которого формально курирует журналистов в стране.

В пятницу, 9 марта, в Братиславе, а также еще в 50 городах и крупных населенных пунктах страны прошли многотысячные митинги с требованием отставки правительства и объявления в Словакии досрочных парламентских выборов. Только в Братиславе в акциях протеста приняли участие более 40 тысяч человек. Организаторы готовятся провести еще одну акцию в пятницу, 23 марта.