В результате взрыва на химическом заводе под Прагой погибли шесть человек

На химическом предприятии в населенном пункте Кралупы-над-Влтавою в 20 километрах к северу от центра Праги произошел взрыв.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли шесть человек. Число раненых не названо, однако радио упоминает «большое количество пострадавших», сообщает Radio Praha.

На место происшествия выехали бригады экстренных служб. Пресс-секретарь спасательной службы Средней Чехии Петра Эстенбергер сообщила агентству CTK, что для эвакуации пострадавших привлечены вертолеты из Праги и Либереца.

Больница района Винограды в чешской столице, в которой есть ожоговый центр, объявила, что в чрезвычайном порядке готова принять пациентов.

Мэр Кралуп-над-Влтавою Петр Холек заявил, что поскольку завод расположен далеко от центра городка, непосредственной угрозы жителям нет.

Завод в Кралупах над Влтавою принадлежит компании Ceska Rafinerska, входящую в концерн Unipetrol. На комбинате выпускается различная продукция, в том числе и автомобильные масла.