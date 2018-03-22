Последнее обновление: 22.03.2018 18:07

В результате взрыва на химическом заводе под Прагой погибли шесть человек

На химическом предприятии в населенном пункте Кралупы-над-Влтавою в 20 километрах к северу от центра Праги произошел взрыв.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли шесть человек. Число раненых не названо, однако радио упоминает «большое количество пострадавших», сообщает Radio Praha.

На место происшествия выехали бригады экстренных служб. Пресс-секретарь спасательной службы Средней Чехии Петра Эстенбергер сообщила агентству CTK, что для эвакуации пострадавших привлечены вертолеты из Праги и Либереца.

Больница района Винограды в чешской столице, в которой есть ожоговый центр, объявила, что в чрезвычайном порядке готова принять пациентов.

Мэр Кралуп-над-Влтавою Петр Холек заявил, что поскольку завод расположен далеко от центра городка, непосредственной угрозы жителям нет.

Завод в Кралупах над Влтавою принадлежит компании Ceska Rafinerska, входящую в концерн Unipetrol. На комбинате выпускается различная продукция, в том числе и автомобильные масла.

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