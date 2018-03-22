IDC прогнозирует рост продаж носимых электронных устройств в 2018 году на 15,1%

Продажи носимых электронных устройств в 2018 году повысятся на 15,1% по сравнению с прошлым годом и составят 132,9 млн штук, сообщается в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

При этом компания полагает, что до 2022 года рынок таких устройств будет расти среднегодовыми темпами в 13,4% и достигнет 219,4 млн единиц. При этом около 40% всех продаваемых устройств составят "умные" часы.

"Потребители наконец поняли и оценили полезность "умных" часов, - говорит старший аналитик IDC Джитеш Убрани. - Сейчас их преимущественно используют для занятий спортом, однако их применение для мобильных платежей и обмена сообщениями набирает популярность".

Продажи "умных" часов могут вырасти в 2018 году до 43,6 млн единиц. К 2022 году среднегодовые темпы роста составят 17,9%, до 84,1 млн единиц. Доля рынка носимых устройств у этой категории повысится через пять лет до 38,3% с текущих 32,8%.

Также эксперты ожидают сохранения спроса на обычные финтес-трекеры. По прогнозам IDC, поставки браслетов для фитнеса в 2018 году составят 47,7 млн штук, причем к 2022 году показатель вырастет лишь незначительно (в среднем на 0,3% в год), до 48,2 млн штук.

Кроме того, существуют и другие категории носимых устройств, включая одежду с сенсорами, которую используют в спорте для замера показателей спортсменов, и наушники, выполняющие функцию виртуального помощника.

Ожидается, что наушники станут самой быстрорастущей категорией - их продажи, по оценкам аналитиков, будут подниматься в среднем на 48% в последующие пять лет. Продажи одежды будут расти на 30%.

Также есть категория "остальное", куда входят такие необычные устройства, как украшения с различными датчиками, шлемы, не являющиеся устройствами виртуальной или дополненной реальности, устройства, прицепляемые на одежду, и т.д. На них в настоящее время приходится около 1,8% рынка, и их продажи, по оценкам IDC, будут увеличиваться среднегодовыми темпами в 3,8% до 2022 года.