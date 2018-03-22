Мэй советует союзникам опасаться РФ и высылать шпионов

Великобритания делится с ключевыми союзниками секретными данными о нападении на бывшего российского шпиона с использованием нервно-паралитического вещества, пытаясь убедить их в необходимости высылки дипломатов РФ из Европы, сказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй на прошлой неделе объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов, имеющих, по ее словам, отношение к разведке, в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Теперь она хочет, чтобы и другие страны вслед за Великобританией выступили с осуждением РФ и приняли меры в отношении кремлевских агентов, сказали источники, просившие об анонимности.

Пока страны ЕС согласовали относительно мягкое заявление, воздержавшись от прямых обвинений в адрес Москвы. По словам источников, Греция и ряд других стран требуют дополнительных доказательств причастности России к отравлению.

Мэй выскажет резкие предостережения по поводу российской угрозы для всей Европы во время ужина с лидерами ЕС в рамках саммита в Брюсселе в четверг, сказал журналистам высокопоставленный британский чиновник.