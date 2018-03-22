Последнее обновление: 22.03.2018 12:55

В Южной Корее могут изменить срок полномочий президента

Предложенный президентом Южной Кореи пересмотр конституции страны предусматривает введение двух президентских сроков по 4 года каждый вместо нынешнего одного 5-летнего, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на помощника президента по правовым вопросам.

При этом, если предложенное изменение и будет принято Национальным собранием (парламентом), им все равно не сможет воспользоваться действующий президент Мун Чжэ Ин после истечения срока своих полномочий в 2022 году.

Существующую систему упрекают в излишней концентрации власти в руках президента, а также в ее уязвимости с точки зрения коррупции. Предложенный правительством вариант, наряду с установлением двух сроков по 4 года вместо одного пятилетнего, лишает президента права назначения главы конституционного суда, наделяет Национальное собрание возможностью назначать трех из девяти членов комитета по аудиту и укрепляет власть премьер-министра путем исключения из основного закона фразы о том, что он выполняет свои обязанности "по приказу президента". Предлагается также снизить возраст голосования до 18 лет.

Предложения будут внесены в парламент в понедельник.

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