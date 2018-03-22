Китай пригрозил США ответом в случае введения защитных пошлин в торговле

Китай примет решительные меры, если действия США будут ущемлять его законные интересы в торговле, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп объявит в четверг о мерах в области торговли против Китая. В ежедневном расписании Трампа говорится, что на 12.30 по вашингтонскому времени (19.30 мнск) запланировано подписание меморандума "о борьбе с экономической агрессией Китая".

"Китайская сторона многократно излагала свою позицию. Мы выступаем решительно против односторонних протекционистских мер США. Китайская сторона не будет безучастно наблюдать за тем, как нарушаются ее законные права и интересы. Мы примем все необходимые меры и будем решительно защищать свои законные интересы", - говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Торговое ведомство Китая выразило надежду на то, что американская сторона сможет осознать взаимовыгодную природу китайско-американских торгово-экономических отношений и не будет предпринимать действий во вред и себе и другим.

Ранее представитель пресс-службы президента США Радж Шах заявил, что Трамп считает правительство Китая ответственным за сознательные усилия по манипулированию рынком, кражу технологий и интеллектуальной собственности из США. Трамп также намерен до пятницы объявить о новых ввозных пошлинах на алюминий и сталь из ряда стран, включая Китай и Россию.

Эксперты опасаются, что протекционистские меры Трампа приведут к большой торговой войне с участием США, Китая, Евросоюза и, вероятно, других стран. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил в среду на слушаниях в конгрессе об угрозе торговой войны.

Торговый дефицит США в товарообмене с Китаем составил в 2017 году рекордные 375 миллиардов долларов.