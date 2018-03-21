Киев усилит контроль за поездками граждан РФ

Киев планирует усилить контроль за поездками граждан России, введя требование заблаговременного уведомления о целях посещения Украины, говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решения Совета национального безопасности и обороны о мерах по нейтрализации угроз в сфере миграционной политики.

“Правительству поручено подготовить изменения в законы Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства” и “О пограничном контроле” о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки”, - говорится в указе.

На выполнение этих заданий отводится один месяц, однако не указан срок, когда без предварительного уведомления о целях поездки будет невозможно попасть на Украину.

С начала 2018 года Украина ввела биометрический контроль для въезжающих в страну граждан России, которую Киев обвиняет в поддержке оружием и живой силой пророссийских сепаратистов на индустриальном востоке.

Кроме того, Совбез поручил правительству подготовить и утвердить порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также внесения сведений об иностранцах или лицах без гражданства, их паспортных данных в соответствующий реестр.