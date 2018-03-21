Газпром готовит иск к Украине в международный суд

Российский Газпром не признает правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа и считает нарушением своих прав действия Киева по взысканию денежных средств с компании, готовится соответствующий иск в международный арбитраж.

"Появившиеся в СМИ сообщения о взыскании Украиной с Газпрома денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества Газпрома под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа. Газпром не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

"Газпром ранее уже направил Украине уведомление о нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций и в настоящее время готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж", - отмечается в сообщении.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что Украина взыскала с Газпрома все средства, находившиеся на территории страны, в размере более 100 млн грн.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Россия должна заплатить Украине более $8,5 млрд по решениям АМКУ и Стокгольмского арбитража в споре Газпрома и НАК Нафтогаз Украины.

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал российскому Газпрому в удовлетворении апелляционной жалобы по делу об уплате в госбюджет Украины более 171 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.