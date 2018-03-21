Меркель осудила военную операцию Турции в сирийском Африне

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду раскритиковала военную наступательную операцию Турции в городе Африн на севере Сирии и продолжающиеся удары сирийской армии в Восточной Гуте.

Выступая в Бундестаге, Меркель сказала, что власти Германии осуждают авиаудары в Восточной Гуте “самым решительным образом”. Она указала на действия армии сирийского лидера Башара Асада, но также обвинила Россию в том, что она “просто наблюдает” за ходом событий.

Меркель назвала операцию Турции в Африне неприемлемой, несмотря на беспокойство Анкары о безопасности.

“Я также решительным образом осуждаю это (действия Турции)”, - сказала Меркель.