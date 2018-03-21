Глава ЕК пригласил лидеров Балтийских стран обсудить энергобезопасность

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил лидерам балтийских государств обсудить в четверг, 22 марта перед началом евросаммита вопросы интеграции электросетей региона в общую европейскую систему, сообщили в среду в пресс-службе ЕК.

Еврокомиссия и министры энергетики балтийских стран ранее договорились к весне найти решение по интеграции электросети этого региона с остальным ЕС и отсоединения ее от энергосистемы России.

"Юнкер пригласил глав государств и правительств стран Балтии и Польши встретиться в четверг, 22 марта 2018 года в Европейской комиссии перед заседанием Европейского совета. Они обсудят интеграцию электрических сетей балтийских государств в европейскую систему", - говорится в сообщении.

ЕК реализует проекты по интеграции Балтийского региона в энергетический рынок Европейского Союза. По замыслу еврочиновников, синхронизация электросетей трех балтийских государств с континентальной европейской сетью должна повысить энергетическую безопасность.

Страны Балтии ранее заявили, что готовятся к выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва), чтобы присоединиться к энергорынку Евросоюза, они рассчитывают синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы к 2025 году. Страны Балтии и Польша уже достигли предварительной договоренности о синхронизации энергосистем через построенную смычку LitPol Link. При этом стороны не исключали возможности строительства в будущем новых энергомостов. Осенью стало известно о разногласиях между прибалтийскими странами по этому проекту.