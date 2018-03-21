В Британии решили усилить досмотры бизнес-джетов из России

Власти Британии намерены усилить меры пограничного контроля в отношении частных самолетов, доставляющих в страну богачей из России.

Как пишет газета The Times, речь идет о проведении особо тщательных обысков бизнес-джетов.

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщила The Times, что усиленная проверка будет проводиться, чтобы не допустить проникновения в страну враждебно настроенных лиц и принадлежащих им активов.

Опрошенные The Times чиновники отметили, что данная мера направлена на близких к президенту России олигархов. Она должна продемонстрировать негативное отношение к «союзникам Путина» и призвана сорвать нелегальное перемещение денег между Россией и Британией.

20 марта Тереза Мэй провела заседание Национального совета безопасности (NSC). На нем, в частности, обсуждалось ужесточение мер пограничного контроля после отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в причастности к которому местные власти обвиняют российские спецслужбы.

«К числу данных мер относится и проведение пограничниками строгих проверок на частных рейсах», - заявила журналистам пресс-секретарь главы правительства.