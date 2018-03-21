Все визовые центры Польши в России приостановят работу

Все визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу с 27 марта, следует из сообщения визового провайдера VFS Global, который работает по контракту с польскими властями.

«С 27 марта 2018 года все визовые центры Польши временно приостанавливают свою деятельность», - говорится в сообщении.

На сайте VFS Global также указано, что в региональных визовых центрах Польши последним днем приема документов было 20 марта, с 21-го числа визовые центры работают только на выдачу готовых паспортов. В визовом центре Польши в Москве последний день подачи документов на визу — 22 марта, после чего этот центр также будет только выдавать готовые документы.

На сайте посольства Польши в Москве уточняется, что с 23 марта подача заявлений на выдачу визы возможна только через консульский отдел посольства, по предварительной записи.

Решение о временном прекращении работы визовых центров не связано с политикой, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, польские власти сообщили туроператорам, что приостановка работы визовых центров вызвана техническими причинами, свою работу визовые центры возобновят, как только новый контракт с компанией VFS Global вступит в силу. «В начале апреля работа центров должна возобновиться», — сообщила Тюрина.

Согласно данным Центрального статистического управления Польши, за январь 2018 года республику посетило 32,6 тыс. россиян.