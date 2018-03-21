В Японии введена в эксплуатацию солнечная электростанция на воде

Одна из крупнейших в Японии электростанций на солнечной энергии была введена в эксплуатацию вблизи Токио.

Уникальность этой солнечной электростанции заключается в том, что она расположена в резервуаре плотины. Более 50 тысяч панелей солнечных батарей расположены примерно на 18 гектарах площади озера за плотиной в префектуре Тиба, сообщает NHK.

Как утверждает компания-оператор, расположенная на воде электростанция является крупнейшей в своем роде в Японии. Согласно планам, годовой объем выработки электроэнергии будет превышать 16 миллионов киловатт-часов, что соответствует потреблению электричества примерно пятью тысячами домохозяйств в течение года.

Солнечная электростанция была введена в эксплуатацию ранее в текущем месяце. Производимое ею электричество продается электроэнергетической компании Токио Дэнрёку.