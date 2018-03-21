Последнее обновление: 21.03.2018 17:55

Президент Мьянмы ушел в отставку

Президент Мьянмы Тхин Чжо подал в отставку спустя два года правления. Об этом стало известно из официального заявления, опубликованного в Facebook президента.

Сообщается, что глава государства покинул свой пост, чтобы «отдохнуть от текущих дел».

«Согласно ст. 73 Конституции Мьянмы нового президента изберут в течение семи рабочих дней», - заявили в правительстве страны.

Ранее несколько местных СМИ сообщали о возможной отставке 71-летнего ​политика по состоянию здоровья, однако правительство Мьянмы опровергало эту информацию.

Тхин Чжо занимал пост главы государства с марта 2016 года.

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