Президент Мьянмы ушел в отставку

Президент Мьянмы Тхин Чжо подал в отставку спустя два года правления. Об этом стало известно из официального заявления, опубликованного в Facebook президента.

Сообщается, что глава государства покинул свой пост, чтобы «отдохнуть от текущих дел».

«Согласно ст. 73 Конституции Мьянмы нового президента изберут в течение семи рабочих дней», - заявили в правительстве страны.

Ранее несколько местных СМИ сообщали о возможной отставке 71-летнего ​политика по состоянию здоровья, однако правительство Мьянмы опровергало эту информацию.

Тхин Чжо занимал пост главы государства с марта 2016 года.