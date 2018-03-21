Лукашенко 22 марта отправится на переговоры в Грузию

Александр Лукашенко 22-23 марта совершит официальный визит в Грузию, сообщает его пресс-служба.

"Программой визита запланированы официальные переговоры с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили. Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. В том числе речь пойдет о расширении ассортимента и объемов поставляемой продукции, развитии производственной кооперации, создании совместных предприятий, взаимодействии в науке, образовании и медицине, сферах транспорта и логистики, реализации инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении .

А. Лукашенко и Г. Маргвелашвили также обсудят вопросы сотрудничества в области политики, контакты стран на международных площадках, ситуацию в мире и регионе.

По итогам переговоров планируется подписание ряда международных документов.

Кроме того, планируются встречи Лукашенко с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Одновременно в Тбилиси пройдут Дни Минска и грузинско-белорусский бизнес-форум.

"Представили министерств и ведомств двух стран, местных органов власти, бизнес-кругов проведут переговоры и обсудят вопросы сотрудничества по конкретным направлениям, заключат соответствующие договоры и соглашения. В грузинской столице также запланирован ряд культурных и спортивных мероприятий, будет работать выставка товаров предприятий Минска", - информирует пресс-служба.