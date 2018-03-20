Рейкьявик тоже обсуждает возможность бойкота ЧМ по футболу в России

Правительство Исландии рассматривает возможность бойкота чемпионат мира по футболу в России в знак поддержки Великобритании, пишет 19 марта издание Iceland Review.

Официальная делегация Великобритании отменила поездку на мероприятие в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон заявил, что обсуждается отказ от посещения России официальными лицами в рамках чемпионата мира по футболу. Однако о бойкоте мероприятия командой речи не идет: сборная Исландии и футбольные болельщики отправятся на чемпионат.

Сборная Исландии получила мировую известность на чемпионате Европы по футболу в 2016 году. В этом году исландские футболисты впервые должны принять участие в мундиале. "Это очень редкая возможность. Мы не только самая малая по численности нация, которая прошла отборочный этап чемпионата мира по футболу, мы в принципе самая малая нация с большим отрывом", - отметил Гудлаугур Тор Тордарсон.

Дискуссии о возможном бойкоте ЧМ-2018, к которому призывают сирийские гуманитарные и правозащитные организации, а также украинский президент, вспыхнули с новой силой после отравления в Великобритании бывшего российского шпиона Скрипаля.

Лондон подозревает в организации этого преступления Россию и в качестве одной из ответных мер отменил поездку на чемпионат официальной делегации - на первенство не приедут высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи.