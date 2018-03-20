Саркози взят под стражу в рамках расследования дела о финансировании избирательной кампании

Бывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу в рамках расследования о незаконном финансировании ливийской стороной его избирательной кампании перед президентскими выборами 2007 года.

Как сообщает французская газета Le Monde, сейчас его допрашивают в полицейском участке в Нантерре.

Сообщается, что срок содержания под стражей может составить до 48 часов, после этого он может предстать перед представителями французской судебной власти, которые в свою очередь могут предъявить ему официальные обвинения.

Газета отмечает, что Н.Саркози по этому делу допрашивают впервые.

Весной 2013 года прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении экс-президента Франции, подозреваемого в незаконном финансировании своей предвыборной кампании. Следствие основывается на нескольких обвинениях, в том числе по статьям "коррупция", "подделка документов" и "отмывание средств".