Последнее обновление: 20.03.2018 10:56

Трамп запретил американцам совершать операции с венесуэльской криптовалютой

Президент США Дональд Трамп запретил американцам покупать криптовалюту, выпускаемую правительством Венесуэлы.

Вчера Д.Трамп подписал указ, запрещающий гражданам США совершать операции с венесуэльской криптовалютой, обеспеченной запасами нефти, которая получила название Petro, сообщает Bloomberg.

Он предписал министру финансов Стивену Мнучину подготовить необходимые регулирующие положения для приведения указа в исполнение.

Как сообщалось ранее, в феврале Венесуэла начала продажу токенов, подтвержденных запасами нефти.

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