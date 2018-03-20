Последнее обновление: 20.03.2018 10:56

США не удивили результаты выборов в России, Трамп не поздравит Путина - Белый дом

Вашингтон воздержался от поздравлений в адрес Владимира Путина, переизбранного в качестве президента России, отметив, что результаты голосования не стали для Белого дома сюрпризом и Дональд Трамп не позвонит поприветствовать победу российского лидера.

Представитель Белого дома Хоган Джидли сообщил журналистам, находившимся на борту президентского самолёта, что США все-таки продолжат сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно.

“Мы будем работать над тем, чтобы развивать отношения с Россией и заставлять платить, когда Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать то, где можно работать вместе, когда это служит нашим интересам”, - сказал Джидли.

“Мы не удивлены результатом”, - отметил чиновник, комментируя результаты выборов.

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