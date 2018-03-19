Автопроизводители в Европе обеспокоились из-за Brexit

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) обеспокоена возможностью проблем на автомобильном рынке Евросоюза ввиду Brexit, свидетельствует сообщение ассоциации.

«Ассоциация призывает переговорщиков по Brexit срочно обратить внимание на специфические вопросы автомобильного сектора", чтобы избежать потенциальных проблем из-за отделения страны от союза», - говорится в релизе.

Беспокойство, в частности, вызывает вопрос о том, можно ли будет продавать в Евросоюзе после Brexit машины, одобренные властями Великобритании, и наоборот – в Великобритании продавать авто, сертифицированные в странах ЕС, указывает ACEA.

Законодательство Евросоюза в настоящее время требует, чтобы машины, перед тем как попасть на рынок, тестировались национальными техническими службами стран ЕС на предмет соответствия стандартам Евросоюза в области окружающей среды и безопасности.