Инспекторы ОЗХО приступают к расследованию атаки в британском Солсбери - источник

Инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в Великобританию, чтобы начать расследование обстоятельств применения нервно-паралитического вещества в английском городе Солсбери 4 марта, сообщил источник в организации.

По словам дипломатического источника, говорившего на условиях анонимности, Британия попросила базирующуюся в Гааге организацию провести независимый анализ образцов отравляющего вещества, воздействию которого подверглись бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь.

Лондон обвинил в произошедшем Москву. Российские власти отвергают причастность.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в понедельник назвал “абсурдным” отрицание Россией причастности к отравлению Скрипаля.

“Российское отрицание (причастности к инциденту со Скрипалем) становится все более абсурдным”, - заявил он в преддверии заседания глав МИД ЕС в Брюсселе.

Комментируя ситуацию со Скрипалем, министр иностранных дел Германии Хайко Мас в понедельник сказал, что ЕС будет оказывать поддержку Лондону. Позднее министры иностранных дел 28 стран Евросоюза выпустили совместное заявление, выразив “безоговорочную солидарность” с Великобританией по делу Скрипаля.