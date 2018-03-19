Последнее обновление: 19.03.2018 14:50

Европейские лидеры не спешат поздравлять Путина

Лидеры США и Европы до сих пор не поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах. .

"Ведущие мировые лидеры хранят молчание. Президент США Трамп не только не прислал поздравление, но и ничего не написал по поводу победы Путина у себя в Твиттере", - говорится в сообщении "Эхо Москвы".

Путина поздравили только руководители Китая, Сербии, Венесуэлы, Кубы, Боливии и главы ряда бывших советских государств - Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, а также непризнанной миром Абхазии.

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