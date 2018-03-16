Последнее обновление: 16.03.2018 18:11

Бывшему президенту ЮАР Зуме предъявили обвинения в коррупции

Бывшему президенту ЮАР Джейкобу Зуме вынесли обвинения в коррупции, вымогательстве и отмывании денег, сообщает портал News 24.

По информации портала, решение об обвинении экс-президента страны озвучил глава Национального управления судебных преследований ЮАР Шон Эбрахамс.

Портал отмечает, что Зума ранее был поставлен в известность о решении управления.

Ранее суд рассматривал прошение о подаче апелляции со стороны президента в связи с 783 обвинениями в коррупции. Верховный апелляционный суд ЮАР постановил, что Национальное управление судебных преследований должно восстановить все обвинения против Зумы.

Правящая партия страны — Африканский народный конгресс — испытывала давление со стороны оппозиции в связи со скандалом с тратой госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к президенту Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Пятнадцатого февраля после отставки Джейкоба Зумы новым президентом ЮАР был избран Сирил Рамапоса.

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