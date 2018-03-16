Высыпавшиеся из самолета слитки вывезли из Якутии со второй попытки

​Самолет Ан-12 с грузом драгоценных слитков, которые при первой попытке взлететь просыпались на взлетную полосу, вылетел из аэропорта Якутска Маган, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиаузла.

«Самолет с грузом вылетел из Магана и отправился по маршруту», — рассказал собеседник агентства.

Слитки из сплава золота и серебра высыпались из грузового отсека на взлетную полосу 15 марта, после того как на взлете у Ан-12 потоком воздуха сорвало створку грузового люка. В Следственном комитете сообщили, что всего на борту Ан-12 было более 9 т слитков.

«При наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза — концентрата, содержащего драгоценный металл, в слитках весом около 9,3 т, принадлежащего Чукотской горно-геологической компании», — говорилось в сообщении СК.

По данным ведомства, ​самолет принадлежит авиакомпании «Нимбус», при наборе высоты створки его грузового люка были повреждены из-за смещения груза.

Самолет следовал рейсом рудник Купол — Красноярск с дозаправкой в Якутске, после инцидента экипаж вернул машину в аэропорт Якутска Маган и совершил посадку.​

15 марта глава московского представительства канадской Kinross Gold (группа компаний, в которую входит владеющая грузом Чукотская горно-геологическая компания) Станислав Бородюк рассказал, что все слитки, которые выпали из Ан-12 на взлетно-посадочную полосу, были собраны.

«Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит», - уточнил тогда Бородюк.

Kinross Gold является одной крупнейших золотодобывающих компаний мира. Она владеет проектами в Бразилии, Чили, Гане, Мавритании, России и США. В России Kinross разрабатывает рудники Купол и Двойное, которые находятся на Чукотке.