Последнее обновление: 16.03.2018 13:07

В США научились печатать на 3D-принтере дешевое жилье

На задворках домов для богатых в Техасе приютилась постройка, созданная при помощи 3D-принтера, которая может дать надежду на собственное жилье и куда менее обеспеченным людям.

Как сообщает русская служба ВВС, дом, представлен на Юго-западном фестивале технологий в Остине штата Техас. Это экспериментальное здание, выстроенное специально для демонстрации инновационной концепции доступного жилья, появилось в результате сотрудничества строительной фирмы Icon и благотворительной организации New Story, которая занимается решением жилищной проблемы в развивающихся странах.

Для трехмерной печати такого дома общей площадью 650 кв. футов (около 60 кв. м) потребовалось бетона примерно на 10 тысяч долларов. На сам процесс "строительства" ушло ровно двое суток.

В будущем компании намерены еще больше снизить стоимость постройки за счет серийного производства - тогда бетон, например, можно будет закупать большими партиями по оптовым ценам, - а также за счет доработки 3D-принтера.

Время постройки тоже планируется уменьшить - в идеале его хотят довести до 12 или хотя бы 24 часов.

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