Первая партия с нового СПГ-терминала в США поступит в Великобританию

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ), отгруженная с нового экспортного терминала США – Cove Point, к концу месяца поступит в Великобританию.

Танкер Gemmata должен доставить груз на регазификационный терминал Dragon 20 марта, сообщило портовое управление Milford Haven.

Спотовые цены на СПГ в Азии снизились, и газовоз, державший курс на Азию, на этой неделе развернулся посреди Атлантики в сторону Европы, показали данные судовой статистики.

Cove Point – второй по величине экспортный СПГ-терминал в США после Sabine Pass, мощности которого оцениваются на уровне 5,25 миллиона тонн СПГ в год. Транспортировку тестовых партий с нового завода обеспечивает англо-голландская Shell

Согласно прогнозу Управления энергетической информации (EIA), США к 2020 году станут третьим по величине экспортёром сжиженного газа вслед за Катаром и Австралией.

В это самое время растёт напряжённость в отношениях России и Великобритании.

Премьер-министр Великобритании заявила накануне, что королевство планирует найти поставщиков газа в других странах в рамках санкций, принятых Лондоном против РФ после отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля.

Глава российского Минэнерго Александр Новак назвал заявление Великобритании о планах снижать закупки российского газа политически мотивированным и подрывающим развитие конкуренции на рынке.

По данным Газпромэкспорта, Великобритания является четвертым по объему покупателем российского газа на западноевропейском рынке (с учетом Турции), на который в 2017 году было поставлено почти 156 миллиардов кубометров из РФ. В 2017 году Великобритания купила 16,3 миллиарда кубометров российского газа, уступив по объему закупок Германии, Турции, Италии.