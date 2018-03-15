Премьер-министры Словении и Словакии собрались в отставку

Премьер-министр Словении Миро Церар подает в отставку.

"Силы из прошлого не дают нам работать для будущих поколений. Я подаю в отставку", - заявил он журналистам.

Как отмечают наблюдатели, одной из главных причиной отставки главы правительства стало постановление Верховного суда страны, которым отменяется решение прошлогоднего референдума, одобрившее строительство железной дороги Копер - Дивача.

Он отметил, что решение суда стало "последней каплей", которое переполнило чашу терпения правительства.

Копер является крупным морским портом Словении на Адриатике. Строительство порта было основным инфраструктурным объектом правительства М.Церара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что готов покинуть свой пост.

"Сегодня я сообщил президенту республики о готовности уйти в отставку. Если президент примет ее, я готов уйти завтра", - процитировало в среду слова премьера британская телерадиокорпорация BBC.

Такое заявление Р.Фицо сделал на фоне политического кризиса в стране, связанного с убийством журналиста Яна Куциака и его невесты.

В свою очередь словацкие СМИ отмечают, что Р.Фицо выдвинул президенту Словакии Андрею Киске несколько условий, при которых он готов уйти в отставку. В частности, он просит обеспечить неизменность результатов парламентских выборов 2016 года и текущее распределение сил в парламенте. Также он просит обеспечить сохранность договоренности парламентской коалиции, что значит, что новым премьер-министром станет тот, кого предложит партия Р.Фицо Smer ("Курс - социальная демократия").