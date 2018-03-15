Последнее обновление: 15.03.2018 09:40

Модный дом Versace отказался от использования натурального меха

Глава всемирно известного итальянского дома моды Versace Донателла Версаче в интервью журналу 1843 объявила о решении отказаться от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров.

"Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно", - сказала Версаче.

Ранее модные бренды Michael Kors и Jimmy Choo объявили об аналогичном решении, пополнив список модных домов, отказавшихся от меха, куда уже входят Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci.

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