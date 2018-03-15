Германия анонсировала изменение политики к России

Россия сама загоняет себя в международную изоляцию, Германия вынуждена считаться с этим и менять свою политику по отношению к Москве. Об этом в среду в ходе своего первого выступления заявил новый глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Россия все больше воспринимается на Западе как оппонент и как страна, изолирующая сама себя", - сказал Маас.

"Мы, конечно, можем сожалеть об этом, но в любом случае, это меняет реалии нашей внешней политики", - добавил министр.

По его словам, в Берлине "с разочарованием" восприняли позицию России в связи с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери, для атаки на которых, по данным следствия, был использован нейропаралитический агент из российского арсенала химического оружия.

Германия сожалеет о нежелании Москвы содействовать расследованию этого преступления, сказал Маас, и "серьезно относится" к позиции британского правительства, которое объявило о высылке российских дипломатов, заморозке контактов на высшем уровне и созвало экстренное заседание СовБеза ООН и Совета НАТО.

России следует быть готовой к прозрачности и к сотрудничеству в расследовании отравления Скрипаля, сказал министр, добавив, что Европе, несмотря на случившееся, необходимы "конструктивные каналы" диалога с Россией.

Германия, по словам Мааса, продолжит добиваться урегулирования конфликта на востоке Украины.

Именно по этой причине Берлин не будет "мириться с российской аннексией Крыма, которая является нарушением международного права, и продолжающейся агрессией РФ против Украины", сказал Маас (цитаты по РИА Новости и Deutsche Welle).