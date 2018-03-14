Еврокомиссия предлагает реформировать общую визовую политику ЕС

Еврокомиссия сегодня предложила реформировать общую визовую политику ЕС, чтобы адаптировать ее к возникающим обеспокоенностям в сфере безопасности, вызовам, связанным с миграцией, и новым возможностям, которые открываются благодаря технологическому развитию.

Предлагаемые изменения Визового кодекса упростят получение визы для поездок в Европу для законопослушных путешественников, что будет способствовать развитию туризма, торговли и бизнеса, но в то же время укрепят безопасность и снизят риски нелегальной миграции, говорится в сообщении представительства ЕС в РФ.

Предложенные изменения Визового кодекса - это первый шаг в реформе общей визовой политики ЕС; предложение о внесении поправок в Визовую информационную систему (ВИС) будет представлено весной этого года, отмечается в документе.

Предлагается, в частности, срок принятия решения по визовым заявлениям сократить с 15 до 10 дней. Путешественники смогут подавать заявления за 6 месяцев до планируемой поездки вместо нынешних 3-х месяцев и заполнять и подписывать заявления в электронном виде.

Единые правила будут применяться к многократным визам, чтобы исключить "визовый шопинг", сократить затраты и сэкономить время государств-членов и часто путешествующих. Такие многократные визы будут выдаваться надежным постоянным путешественникам с положительной визовой историей на срок, который будет постепенно увеличиваться с 1 года до 5 лет. Соблюдение путешественниками условий въезда будет тщательно и постоянно проверяться.

С тем, чтобы способствовать кратковременным туристическим поездкам, государства-члены смогут выдавать однократные визы прямо на внешних наземных и морских границах по временным, сезонным схемам на жестких условиях.

Такие визы будут действительными для пребывания сроком не более 7 дней только на территории государства-члена, выдавшего визу.

Учитывая существенный рост затрат на обработку визовых заявлений за прошедшие годы, предусмотрено незначительное увеличение (с 60 евро до 80 евро) визового сбора, который не менялся с 2006 года.

В соответствии с призывом лидеров ЕС в июне 2017 года, Европейская Комиссия сегодня активизирует совместную работу ЕС по вопросам возвращения и реадмиссии посредством более полного использования возможностей общей визовой политики. Комиссия предлагает ввести новый механизм, который будет запускать более жесткие условия оформления визы, если страна-партнер не сотрудничает в должной мере по вопросам реадмиссии нелегальных мигрантов, в том числе путешественников, которые въехали в соответствии с правилами, получив визу, но нарушили указанные в ней сроки пребывания в стране.

Новые правила позволят Комиссии проводить регулярную оценку сотрудничества стран, не входящих в ЕС, по вопросам возвращения.

При необходимости Комиссия совместно с государствами-членами сможет принять решение об ограниченном применении отдельных положений Визового кодекса, в том числе касающихся максимального срока рассмотрения заявлений, срока действия выданных виз, размера визового сбора и освобождения от уплаты подобных сборов отдельных категорий путешественников, например дипломатов.